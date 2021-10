Spreco alimentare: in Italia si buttano 400 kg di cibo a settimana

In Italia vengono sprecati 399 kg di cibo a settimana, pari al 4,4% del peso del cibo acquistato, con un valore totale dei prodotti alimentari buttati di 1.052 euro, pari al 3,8% della spesa alimentare. È il risultato di un'indagine triennale di Crea-Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, su un campione rappresentativo di 1.142 famiglie italiane.

: In Italia si buttano 400 kg di cibo a settimana



Lo studio, pubblicato sulla rivista internazionale Foods, ha inteso valutare per la prima volta lo spreco alimentare delle famiglie italiane, sia sotto il profilo quantitativo che quello monetario. «È emerso - afferma Vittoria Aureli del Crea Alimenti e Nutrizione e investigatore principale del lavoro - che in Italia i rifiuti sono completamente inutilizzati o parzialmente utilizzati e che, in generale, tutto il cibo cotto viene consumato, portando a una percentuale generalmente piccola di avanzi».

