È morto Silvio Grassi, presidente dell'omonimo Molino e di Italmopa

Il presidente di Molino Grassi e Italmopa, Silvio Grassi, è improvvisamente scomparso oggi, mercoledì 6 ottobre.

Da poco era presidente dell'associazione Mugnai Industriali d'Italia che, in una nota, ha dato la triste notizia.

Silvio Grassi

"È con incredulità e immenso dolore che Italmopa comunica l’improvvisa scomparsa del presidente Silvio Grassi. Il Dr. Silvio Grassi - presidente del Molino Grassi S.p.A. di Parma - era stato eletto, per le sue riconosciute capacità imprenditoriali e le sue grandi doti umane, alla presidenza Italmopa lo scorso 6 luglio 2021, dopo aver ricoperto, in seno all’zssociazione, per diversi mandati, il ruolo di componente del Consiglio Direttivo e, da ultimo, di vice Presidente nonché di presidente della Commissione prodotti biologici".

Il presidente Massimiliano Giansanti e la Giunta Esecutiva di Confagricoltura esprimono grande commozione e vivo cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Silvio Grassi, presidente di Italmopa (l’associazione dei mugnai industriali d’Italia) da luglio scorso.

«Persona attenta, disponibile e competente, era da subito al lavoro per la tutela della categoria imprenditoriale rappresentata - ha sottolineato Giansanti -. Pur insediatosi di recente al vertice di Italmopa, stavamo già cooperando attivamente per il rilancio della filiera grano-pasta, così come per la costituzione della Commissione sperimentale nazionale (C.S.N.) del Grano duro che si insedierà lunedì. Siamo vicini all’Associazione Mugnai ed alla famiglia Grassi in questo momento di profondo dolore».

