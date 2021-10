Prezzi dei prodotti alimentari in aumento. La Fao: attenzione ai cereali

Ancora in rialzo, a settembre, l'Indice Fao dei prezzi dei prodotti alimentari che, spinti dalla domanda di grano e olio di palma, mettono a segno un aumento dell'1,2% rispetto ad agosto e del 32,8% rispetto allo stesso periodo del 2020. Entrando nel dettaglio, i listini dei cereali a settembre guadagnano il 2% in un mese per gli aumenti del prezzo del grano +4% (+41% rispetto all'anno precedente); il mais segna +0,3% (+38% sull'anno).

«Tra tutti i principali cereali - fa sapere l'economista della Fao, Abdolreza Abbassian - sarà il grano a essere al centro dell'attenzione nelle prossime settimane, quando la domanda sarà messa alla prova dal rapido rincaro dei prezzi». In generale, la produzione di cereali nel 2021 è ancora inferiore al fabbisogno di consumo mondiale nonostante la cifra record di 2.800 milioni di tonnellate prodotti. A pesare sono le condizioni atmosferiche riscontrate in Russia e Canada che hanno impattato sulla resa agricola.

Rialzi anche per gli oli vegetali (+1,7% nel mese e +60% sull'anno), con i prezzi dell'olio di palma che hanno fatto segnare il valore più alto degli ultimi 10 anni. E se i prodotti lattiero-caseari salgono dell'1,5%, lo zucchero segna +0,5%. Sostanzialmente invariato è il prezzo della carne, che comunque registra +26,3% su base annua.

