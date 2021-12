Omicron non ferma il Natale a tavola degli italiani: 2,8 miliardi di spesa alimentare

Nonostante la paura per la variante Omicron, gli italiani spenderanno in totale più di 2,8 miliardi di euro per il carrello alimentare di Natale, ovvero il +10% rispetto al 2020 segnato da festività blindate, restrizioni agli spostamenti e coprifuoco. Queste le stime di Cia-Agricoltori Italiani, secondo cui oltre tre italiani su quattro trascorreranno tra le mura domestiche, con parenti e/o amici, le giornate dalla Vigilia a Santo Stefano.

«La situazione di incertezza economica dovuta alla pandemia, con i timori di nuove chiusure, insieme ai rincari delle materie prime con l'aumento di bollette e inflazione, spingono gli italiani a risparmiare - spiega Cia - senza però rinunciare alla buona tavola, soprattutto nei giorni di festa. A vincere, anche quest'anno, i menu della tradizione, con piatti locali e ricette regionali nel 75% dei casi».

Immancabile anche il classico cenone del 24 dicembre a base di pesce per quasi 17 milioni di famiglie. Proprio in questi giorni, si registra da sempre il consumo più elevato dell'anno di pesce, pur con marcate differenze territoriali: capitone in testa al Sud Italia, mentre al Nord trionfano i molluschi come moscardini e vongole veraci. Bene anche alici e baccalà, seguiti da sogliole, spigole, sarde, sgombri, triglie e seppie.



Anche in queste feste, poi, spumante e prosecco Made in Italy batteranno lo champagne con il 90% circa dei brindisi tricolori e 86 milioni di bottiglie stappate per festeggiare da qui al nuovo anno.

