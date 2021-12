Sì dell’Antitrust all’accordo sul prezzo del latte

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha espresso parere positivo sul Protocollo siglato dalla filiera lo scorso 9 novembre per la salvaguardia degli allevamenti italiani e rilancia la sfida di una reale accelerata all’intesa per dare ossigeno a un settore che vale 16 miliardi di euro. Nel suo parere l'Autorità - secondo quanto riportato dall’Ansa - sottolinea che il Protocollo è finalizzato a sostenere «transitoriamente il reddito degli allevatori in una situazione di effettiva emergenza e di forte impennata dei prezzi». «L'Autorità auspica che al termine della durata dell'accordo siano ripristinate modalità di contrattazione che, pur nel rispetto dell'esigenza di garantire redditi adeguato agli allevatori, garantiscano un corretto confronto concorrenziale».

«Si chiuda finalmente in positivo l’ennesimo anno nero della filiera lattiero-casearia. L’accordo faticosamente raggiunto a novembre, definendo il “premio emergenza stalle” fino a 3 centesimi al litro, trovi ora rapida attuazione per salvare gli allevatori dall’aumento dei costi delle materie prime (rialzi tra il 30% e il 50%)». È quanto dichiara in una nota la Cia-Agricoltori Italiani. «L’ok dell’Antitrust - prosegue - arriva a ridurre drasticamente i tempi già troppo lunghi sull’accordo per il prezzo del latte e non dà più scampo a tutte le parti coinvolte, organizzazioni agricole, cooperative, industria e grande distribuzione, affinché si passi attraverso il tavolo di filiera al Mipaaf, a una vera concertazione per l’applicazione del protocollo. Bene, quindi, per Cia il tempestivo intervento in materia da parte del ministro Patuanelli e anche la convocazione di una nuova riunione al Ministero, prevista per il 30 dicembre. Permette di procedere senza indugi in una fase già troppo critica per l’economia del Paese a causa del perdurare della pandemia».

