In Sardegna stop di 3 anni alla pesca e alla vendita dei ricci di mare

Dal 22 gennaio e per tre anni in Sardegna sarà vietata la pesca e la vendita di esemplari di Paracentrotus lividus, una delle specie di ricci di mare più comuni nel Mediterraneo e la principale tra quelle commestibili. Il divieto è stato deciso per permettere alle popolazioni di ricci di riprendersi dopo anni di pesca eccessiva ed evitare «l’estinzione commerciale della specie», ha spiegato l’assessora regionale all’Agricoltura Gabriella Murgia.

Dal 22 gennaio stop alla pesca e alla vendita dei ricci di mare in Sardegna

I ricci di mare sono considerati un cibo prelibato in molte parti del mondo e in Sardegna fanno parte della tradizione culinaria. Negli ultimi decenni i metodi di pesca sono diventati più efficaci e hanno permesso un grande allargamento del mercato. La forte domanda, tuttavia, ha portato a un eccesso di pesca.



Per la Sardegna non si tratta della prima restrizione alla pesca dei ricci. Poteva essere praticata solo da pescatori con licenze apposite ed esclusivamente da novembre ad aprile. Inoltre, solo i ricci più adulti, quelli con diametro superiore a 5 centimetri (aculei esclusi), potevano essere prelevati da fondali e scogli. Regole che, tuttavia, non si sono dimostrate sufficienti per evitare una forte diminuzione delle popolazioni di ricci. I motivi? La pesca abusiva, l’assenza di controlli efficaci e il mancato rispetto delle indicazioni sulla taglia che hanno portato, per esempio, a una riduzione del 45% del totale dei ricci presenti nell'area marina protetta di Tavolara-Punta Coda Cavallo nel giro di 10 anni.



La giunta regionale ha approvato anche lo stanziamento di 2, 8 milioni di euro per indennizzare i pescatori che saranno colpiti dal divieto di pesca dei ricci.

