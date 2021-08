Materie prime alimentari, prezzi globali ancora in calo a luglio

Per il secondo mese consecutivo scendono i prezzi globali delle materie prime alimentari. A luglio, -1,2%. Si tratta comunque di un aumento del +31% rispetto allo stesso mese del 2020. A rivelarlo è la Fao.

Partendo dai cereali, i listini di luglio sono stati inferiore del 3% rispetto a giugno, spinti da un calo del 6% del mais, mentre ad aumentare è il grano dell'1,8% raggiungendo il livello più alto dalla metà del 2014.

I prezzi dei prodotti lattiero-caseari sono diminuiti del 2,8% da giugno, influenzati dal rallentamento dell'attività di mercato nell'emisfero settentrionale a causa delle vacanze estive in corso, con il latte scremato in polvere con il calo maggiore, seguito da burro, latte intero in polvere e formaggio.

Scende dell'1,4% anche l'indice dei prezzi dell'olio vegetale, raggiungendo il minimo sui cinque mesi. Di segno opposto, invece, lo zucchero che sale dell'1,7% per quarto mese e la carne, sia per il pollame che per la bovina; scendono invece i prezzi della suina in seguito ad un calo delle importazioni da parte della Cina.

