Pesca e acquacoltura, dal ministero arrivano 20 milioni di euro

Le richieste del comparto della pesca e dell'acquacoltura sono state accolte dalla Conferenza Stato-Regioni dove «è stata raggiunta l'intesa sul decreto del ministero delle Politiche agricole recante criteri e modalità di utilizzazione del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e acquacoltura». Lo annuncia in una nota il senatore Francesco Battistoni, sottosegretario alle Politiche agricole, alimentari e forestali.

Per la pesca e l'acquacoltura, stanziati 20 milioni di euro

Il provvedimento vedrà impiegati 20 milioni di euro che prevedono il riconoscimento di contributi per le imprese del settore della pesca marittima per 15 milioni di euro, il riconoscimento di contributi per le imprese dell'acquacoltura per 3,5 milioni di euro e 1,5 milioni di euro per le Regioni e le Province autonome da destinare alla pesca nelle acque interne.

«Sono convinto che questo di oggi sia un segnale importante di attenzione e sostegno al comparto della pesca italiana - ha concluso Battistoni - arrivato dopo un lavoro di ascolto e condivisione con tutti gli attori della filiera».

