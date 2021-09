Il Parmigiano Reggiano festeggia l'oro europeo della nazionale maschile di volley

Il Consorzio del Parmigiano Reggiano, partner della Fipav come prodotto ufficiale delle squadre nazionali di pallavolo, festeggia la vittoria della Nazionale italiana maschile agli Europei.

La Nazionale vincitrice degli Europei

«Dopo il difficile percorso alle Olimpiadi di Tokyo - ha dichiarato Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio - siamo fieri della straordinaria vittoria raggiunta dalla Nazionale italiana agli Europei di pallavolo maschile, che segue di appena due settimane lo stesso risultato ottenuto dalla Nazionale femminile. Da sempre il Parmigiano Reggiano è a fianco degli sportivi con la sua naturale carica di energia per supportare e promuovere valori come il rispetto, lo spirito di sacrificio e la genuinità e per dare nuova energia agli Azzurri. Come i nostri casari, rimasti stoicamente al lavoro anche nel periodo più buio dei due anni appena trascorsi, anche le due squadre Nazionali non si sono arrese. Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi».

