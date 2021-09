I player dell'agroalimentare al Tavolo della gastronomia italiana

È stato convocato per il prossimo 6 ottobre il "Tavolo della gastronomia italiana". Il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, e la viceministra allo Sviluppo economico, Alessandra Todde, riuniranno gli operatori di uno dei settori che maggiormente ha risentito le conseguenze della pandemia.

Le Associazioni che interverranno - cuochi, operatori e imprenditori della ristorazione - avranno la possibilità di discutere in ottica di filiera alcune delle tematiche di maggiore attualità come: la valorizzazione del km zero, la difesa del Made in Italy, la diffusione del cashless, le prospettive del mercato del lavoro, lo stato dell'informazione al consumatore, la sana alimentazione, i trend del biologico, la lotta allo spreco alimentare e le prospettive di investimento derivanti da Green New Deal, Pnrr e Pac.

