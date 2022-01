Peste suina, dal Mipaaf 50 milioni a sostegno degli allevatori

Un sostegno concreto agli operatori della filiera suinicola colpiti dalla peste suina. Il Ministero delle Politiche agricole, forestali e alimentari ha stanziato 50 milioni di euro per garantire i risarcimenti agli allevamenti coinvolti nell'epidemia.

Cinquanta milioni per risarcire gli allevamenti colpiti dalla peste suina

Cinquanta milioni di euro: è quanto stanziato dal Ministero delle Politiche agricole per gli allevatori della filiera suinicola colpiti dalla peste suina. Si tratta di due Fondi ad hoc: il "Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza", con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e il "Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola", con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022. I fondi sono stati istituiti nel decreto Sostegni Ter approvato oggi.

I due fondi sono stati istituiti nello stato di previsione del Mipaaf. La concessione dei contributi è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con le norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.

© Riproduzione riservata