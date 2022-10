Futura Expo (Brescia): la sostenibilità al centro delle strategie del Consorzio Tutela Grana Padano

Per il Consorzio Tutela Grana Padano la sostenibilità è un modello di sviluppo dal quale l’intera filiera produttiva del formaggio Dop più consumato al mondo non può e non deve discostarsi. La sostenibilità serve a tutelare un ambiente che mai come quest’anno è stato duramente provato da caldo e siccità, intervallati da fenomeni meteorologici violentissimi. Perseguire la sostenibilità significa anche lasciare alle generazioni future una prospettiva di qualità della vita non inferiore a quella attuale.

Un intervento del Consorzio Tutela Grana Padano alla manifestazione Futura Expo di Brescia

Consapevole della responsabilità che deriva dal lavorare oltre il 20% del latte italiano di qualità, il tema della sostenibilità è da tempo al centro delle strategie e delle politiche messe in atto dal Consorzio, caratterizzate dalla costante ricerca di idee, di soluzioni e di innovazioni tecnologiche orientate alla riduzione dell’impatto ambientale di tutta la filiera.

Il Futura Expo, che si svolge presso il Brixia Forum di Brescia, è l’occasione per il Consorzio Grana Padano di illustrare ad un pubblico, attento e sensibile alle tematiche ambientali, i risultati finali del progetto Life Ttgg, un progetto da poco ultimato, cofinanziato dalla Comunità europea e realizzato in partnership con primari istituti universitari e di ricerca.

Tra i risultati più rilevanti c’è la messa a punto di un software di supporto alle decisioni “green”, il cui utilizzo offre a tutti i Consorzi europei dei formaggi DOP la possibilità di mettere a punto dei percorsi di sostenibilità reali, trasparenti e condivisibili da tutti i portatori di interesse.

«Grazie ad eventi e manifestazioni come Futura Expo di Brescia, possiamo condividere e mettere a disposizione della comunità le nostre conoscenze sulla sostenibilità, un tema sempre più importante e fondamentale e che appartiene al dna del nostro formaggio, nato come ricetta antispreco nel Medioevo.” - Ha sostenuto il Presidente del Consorzio Grana Padano, Renato Zaghini, intervenuto al convegno “La sostenibilità del formaggio Grana Padano Dop”, aggiungendo che: “Essere sponsor di queste iniziative per il Consorzio significa tutelare e valorizzare il Grana Padano e il suo territorio. La sostenibilità è uno strumento di valorizzazione del formaggio DOP più consumato al mondo».

