Carne rossa, un italiano su due la consuma almeno una volta a settimana

Carne sì o no? E quante volte a settimana? Domande che gli italiani sembrano farsi sempre più spesso. Numeri alla mano scopriamo che il 48,5% dei consumatori assume carne rossa 1-2 volte/settimana e il 33% meno di una volta/settimana, mentre il 46% mangia quella bianca 1 volta o meno/settimana e il 40% 2-3 volte/settimana.

Crea, la carne rossa è consumata dal 48,5% dei consumatori



Risulta che il 65% è propenso a ridurne le quantità, da sostituire con legumi/prodotti a base di legumi (84%), pesce (67%), uova (46%), i cereali e i loro prodotti derivati (33%), i formaggi (26%), funghi e derivati (17%) e alghe e derivati (9%). Il risultato è che tra i prodotti alternativi alle proteine animali prevalgono i derivati da legumi - burger, polpette, pasta - e il 65% li ha consumati in passato o li consuma.



La tendenza emerge da un'analisi dei ricercatori del Crea Alimenti e Nutrizione in occasione della V Giornata della Nutrizione, in programma il 15 novembre e dell'incontro "Fonti proteiche 2050: quale futuro? Convenzionali o alternative, ma soprattutto sostenibili", organizzato presso il centro Crea di Via Ardeatina a Roma. Lo studio del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria è stato condotto con un questionario per valutare l'opinione e la percezione dei consumatori in merito ai prodotti analoghi o alternativi alle proteine di origine animale.



Per quanto riguarda fonti proteiche lontane dalla nostra tradizione, dall'analisi Crea prevale la diffidenza: solo il 30% degli intervistati assaggerebbe farina di insetti (il dato precipita addirittura all'8% se si parla di insetti interi), mentre si scende ancora al 25 % se si parla di disponibilità a provare la carne sintetica. I risultati del questionario hanno interessato persone di età compresa fra i 30 e i 59 anni (65%), residenti nel Lazio (51%) e con titolo di studio elevato (laurea o superiore) (67%), in prevalenza donne (73%). Si dichiarano onnivori (90%) e, solo in minima parte, vegetariani (5%) e vegani (meno dell'1%). Gusto (61%), salute (56%) e caratteristiche nutrizionali (51%) guidano le scelte alimentari degli intervistati, mentre seguono distanziati costo (38%), tutela dell'ambiente (22%) e praticità d'uso (20%).

© Riproduzione riservata