Il 3 dicembre è il Maritozzo Day

Anche il Maritozzo ha la sua giornata di festa. Il 3 dicembre torna il Maritozzo Day, completamente dedicata alla specialità romana giunta alla sesta edizione e ormai "popolare in tutta Italia e nel mondo".

Maritozzo, specialità romana



L'evento diffuso sul dolce, che è una piccola pagnotta impastata con farina, uova, miele, burro e sale tagliata in due e farcita con panna montata e arricchita con pinoli, uva e scorzetta d'arancia candita, è diretto principalmente a tutti gli amanti del maritozzo e coinvolge gli appassionati in preparazioni casalinghe, degustazioni organizzate dagli Artigiani della pagnottella ripiena e nella condivisione nei social digitali.



L'iniziativa, organizzata come tradizione il primo sabato di dicembre, è ideato da Silvia Pontarelli e Gabriele Lupo di Tavole Romane.



Per l'edizione 2022 è prevista una speciale Maritozzo Challenge TikTok. L'hashtag stabilito per tutti social è #maritozzochallenge. Il maritozzo, nella giornata di festa, sarà proposto nelle varie declinazioni: dolci, salate, classiche e innovative. Gli artigiani che parteciperanno all'iniziativa potranno condividere sui social, con gli hashtag dell'evento (#maritozzoday2022, #maritozzoday, #maritozzochallenge) già nei giorni precedenti e il giorno stesso, le versioni che producono, con eventuali “special edition” per l'occasione, prezzi e orari.

