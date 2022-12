L'Ue approva i Pac, arrivano 263 miliardi per gli agricoltori

Sono stati tutti approvati i Piani nazionali strategici per l'applicazione della Pac e quindi, a quasi 5 anni dalla sua presentazione, la nuova Politica agricola comune (Pac) è pronta per entrare in vigore, come previsto, il prossimo primo gennaio.

Lo comunica la Commissione europea. L'ultimo piano da approvare, quello olandese, ha avuto il via libera ieri. Il piano italiano ha avuto il semaforo verde di Bruxelles il 2 dicembre scorso.



Per il periodo 2023-27 dal bilancio Ue arriveranno agli agricoltori 264 miliardi di euro. Il cofinanziamento e il finanziamento nazionale aggiuntivo porteranno il bilancio pubblico totale dedicato agli agricoltori e alle comunità rurali a 307 miliardi di euro. Altri programmi di competenza della Pac al di fuori dei piani strategici, come il programma per le regioni ultraperiferiche, il programma scuola e i programmi di promozione, beneficeranno di un finanziamento aggiuntivo dell'Ue per 6 miliardi di euro.

Approvati i Pac dall'Unione Europea

