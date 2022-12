Pavel Antov, magnate russo delle carni e dei salumi, muore in un hotel indiano

Il magnate russo della carne e dei salumi e parlamentare Pavel Antov è stato trovato morto in un hotel di Rayagada, nello Stato indiano dell'Odisha.

Pavel Antov (fonte BBC)

Secondo quanto riportato da La Stampa, le autorità indiane hanno ipotizzato con i media che Antov si sarebbe suicidato in preda alla depressione per la scomparsa, due giorni prima, «apparentemente per un attacco cardiaco», dell'amico Vladimir Budanov, anche lui russo, che faceva parte del gruppo di quattro turisti arrivati all'hotel qualche giorno prima per festeggiare il 66° compleanno di Antov.

La morte del milionario è l'ultima di una serie di morti inspiegabili che coinvolgono magnati russi dall'inizio dell'invasione russa, molti dei quali hanno apertamente criticato la guerra.

Pavel Antov aveva fondato l'impianto di lavorazione della carne Vladimir Standard e nel 2019 Forbes gli aveva attribuito un guadagno di 130 milioni di sterline.

© Riproduzione riservata