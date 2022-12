Lollobrigida, gli studenti degli istituti agrari un investimento per il Made in Italy

Gli istituti agrari sono un investimento per il made in Italy. Questo il parere del ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf), Francesco Lollobrigida, che ha parlato agli studenti dell'Istituto Tecnico Agrario Emilio Sereni di Roma.

Scuole come gli istituti agrari «rappresentano un investimento per la nazione, siate orgogliosi di avere scelto questo indirizzo. Ringrazio docenti e dirigenti per quello che fanno ogni giorno per questi ragazzi – ha detto il ministro - L'elemento centrale della nostra forza è la qualità e l'Italia è una superpotenza della qualità. Noi, anche a partire dalle realtà come la vostra, dobbiamo difendere le nostre ricchezze da alcuni modelli omologanti, che tendono a spingerci verso la marginalizzazione della qualità. Le aziende agricole gestite dai giovani raggiungono, molto spesso, risultati superiori alle altre, proprio perché i giovani sanno aggiornare le loro esperienze. Questo è un elemento che vi deve spronare a continuare con convinzione in questo percorso».

