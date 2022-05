Salame di Varzi, crescono export e fatturato. Bene anche la produzione

Nel 2021 il Salame di Varzi Dop ha fatto registrare un aumento della produzione del 14%. Bene anche il fatturato, cresciuto del 20% e arrivato a 7.252.740 euro.

Il salame di Varzi Dop

La quota di esportazioni è stata superiore ai 17mila chilogrammi di prodotto e la Dop ha venduto in Belgio, Francia, Lussemburgo e Svizzera. Rispetto al risultato 2020 di kg 14.728 si è registrato un incremento del 15,4%.

Si conferma, inoltre, un incremento dell'affettato in vaschette preconfezionate. Sono state prodotte 558.572 vaschette in atm mentre per lo stesso periodo del 2020, erano state 451.807, con un incremento di circa il 23%.

