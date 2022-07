Il "Gusto 10 e lode" di Chiquita dà il benvenuto ai turisti in spiaggia e negli areoporti

Il brand di banane più amato al mondo torna in comunicazione con una grande campagna di affissioni per dare il benvenuto ai turisti di tutta Italia con il giallo e il “gusto 10 e lode” delle sue banane. Dal 15 di luglio scorso e per tutta l’estate, i principali aeroporti e località turistiche balneari saranno protagonisti di una campagna di affissioni che ha l’obiettivo di dare il benvenuto a tutti i turisti che scelgono l’Italia per le loro vacanze.



Il colore giallo è spesso associato all’estate, all'ottimismo, alla creatività e alla luce del sole e per Chiquita rappresenta anche il suo impegno nell’offrire ai consumatori la banana dal gusto migliore e della migliore qualità sul mercato.

Caratterizzata da un linguaggio semplice e diretto e rivolta ai turisti locali e stranieri, la campagna mette al centro i temi che da sempre contraddistinguono la “banana 10 e lode”: il gusto e la dolcezza, l’aroma e la texture del frutto, l’inconfondibile colore giallo acceso che conferisce alle banane Chiquita il loro caratteristico aspetto appetitoso. Peculiarità che si incontrano, in questa campagna estiva, con l’italianità che fa dell’accoglienza a braccia aperte e sempre festosa un segno inconfondibile del Bel Paese, anche all’estero.

Una nuova campagna in cui Chiquita mostra la sua naturale originalità, il suo spirito giocoso e spensierato e la sua spontaneità attraverso dei messaggi di benvenuto rivolti ai turisti, con uno storytelling visivo e accattivante che continuerà a fare sorridere i consumatori durante tutta l'estate.«Siamo entusiasti di celebrare il ritorno del grande turismo estivo in Italia con una campagna dedicata per dare ufficialmente il benvenuto alle vacanze estive. E lo faremo vestendo di giallo le principali località turistiche italiane da nord a sud, condividendo messaggi di accoglienza, spensieratezza e buonumore, che da sempre accomunano Chiquita al nostro meraviglioso paese, ma anche e soprattutto promuovendo il consumo delle nostre deliziose banane, fonti di nutrienti essenziali come fibre, vitamina B6 e potassio, e snack perfetto anche in estate per ricaricare le energie e vivere appieno lo spirito vacanziero.» commenta, Marketing Manager di Chiquita in Italia.La campagna è realizzata da Armando Testa sotto la Direzione Creativa Esecutiva di Michele Mariani ed è visibile dal 15 luglio nei maggiori aeroporti e nelle principali località balneari italiane da nord a sud Italia. La pianificazione è a cura di Local Planet e vede coinvolti i principali scali aeroportuali e le principali località turistiche di Italia.Per saperne di più sull'alta qualità delle gustose banane Chiquita, visita Chiquita.it

© Riproduzione riservata