I cani italiani non superano la prova costume, ma i padroni fanno finta di niente

La bellezza è negli occhi di chi guarda, si dice. Ed è certo che se guardiamo i nostri pet con gli occhi dell’amore, ci appaiono sempre perfetti e bellissimi. Se noi, nonostante una benemerita campagna sociale che promuove la body positivity, ci crucciamo ancora con la prova costume, spesso ignoriamo la ciccia in più dei nostri pelosi. Per loro, ancor più che per noi, non è una questione estetica ma di salute.



Secondo un’analisi di amusi, la prima azienda che abbina un gustoso petfood esclusivamente Made in Italy alla consulenza mirata di veterinari nutrizionisti, condotta su un campione dei suoi clienti, solo l’11% degli italiani ritiene che il proprio cane sia in sovrappeso; nell'85% dei casi il cane è normopeso e per il 4% è sottopeso. Sono dati clementi, fin troppo: mediamente, in Europa in cane su due è in sovrappeso e uno su dieci è addirittura obeso. Che fare? Chiudere un occhio non è certo la soluzione migliore per il loro benessere. Serve invece una maggiore consapevolezza dei rischi che un’alimentazione sbagliata può far correre ai nostri cani.



«Per correre ai ripari – dichiara Costanza Delsante, medico veterinaria e consulente nutrizionale di amusi – occorre farsi guidare dagli esperti per scegliere l’alimentazione giusta e, soprattutto, non usare il cibo come unica forma di ricompensa psicologica. Ci sono infatti moltissimi modi per gratificare il proprio amico a quattrozampe. L’alimentazione può essere usata come una coccola, ma solo occasionalmente, o ad esempio, durante la fase di addestramento. Uno degli errori principali nella relazione cane-padrone è quello di pensare che l'unico metodo per premiare il proprio animale sia quello di allungargli qualcosa di molto sfizioso (e generalmente molto calorico). Spesso invece basta un gesto di attenzione nei confronti del nostro compagno di avventura. È bene ricordare, inoltre, che un piano nutrizionale bilanciato può includere gli snack, ma il loro apporto calorico giornaliero non dovrebbe superare mai il 10% dell'energia fornita quotidianamente dalla dieta.»



Non è solo un problema di spuntini, comunque, ma anche una questione di come strutturiamo la sua routine alimentare: i cibi più economici sono spesso ricchissimi di carboidrati, sono arricchiti con esaltatori di sapidità per renderli irresistibili, e nella parte proteica sono prevalentemente composti di scarti. Il risultato è che l’animale ingrassa: proprio come ingrasserebbe chi mangiasse soltanto merendine comprate al discount. La dieta, invece, deve essere naturale, sana, bilanciata e gustosa, a prova di slurp ma anche di bilancia.



amusi è il primo brand di petfood che abbina la qualità super premium del cibo alla possibilità di una consulenza mirata tramite un facile test online che, valutando età, razza e livello di attività fisica del cane, aiuta a scegliere le crocchette più adatte e che offre, dopo il primo acquisto, una consulenza mirata da parte di un team di esperti nutrizionisti.



La scelta amusi è vasta, sana e gustosa: le crocchette sono 100% prodotte in Italia, seguendo una filiera tracciata e controllata; sono fatte solo con ingredienti naturali di qualità per fornire al tuo cane tutti i nutrienti necessari in qualunque fase di vita, dal cucciolo fino all’adulto; sono state studiate insieme a esperti nutrizionisti e testate in collaborazione con il dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell’Università di Bologna per essere altamente digeribili; sono state approvate dai consumatori e al 100% dai veterinari ottenendo il premio Quality Award 2022 per la loro estrema appetibilità e attenzione per l’ambiente, grazie al pack in carta riciclabile.



Scegliere, con un solo clic, tra la varietà di crocchette naturali e super premium al gusto di agnello, pollo, maiale e aringa è un atto d’amore e di rispetto per le esigenze dei nostri pet; la formula senza cereali dedicata ai cani che hanno intolleranze o difficoltà digestive, poi, è un’attenzione in più che renderà la loro vita più felice e la loro forma super smart: non solo la vita ma anche il giro-vita, e a invidiarli, in vista della prova costume, saremo noi.

