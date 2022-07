Gran Bretagna, burro e formaggi alle stelle: nei super arriva l'antitaccheggio

Burro, latte per bambini, formaggi e carne sono i nuovi "gioielli" alimentari della corona. Sembra uno scherzo, ma in realtà in Gran Bretagna da un po' di tempo a questa parte nei supermercati sono comparsi i sigilli antitaccheggio. Il caro vita oltre all'Italia e al resto d'Europa non ha dato scampo nemmeno ai sudditi di sua Maestà. Tra l'altro a oggi nel Regno Unito l'inflazione ha raggiunto l'11% e sembra destinata a crescere nel breve periodo.

Secondo il Daily Mail on line, I negozianti stanno mettendo dispositivi antifurto su prodotti di base quali formaggio, carne e latte per bambini perché adesso sono classificati “di alto valore”.

Per fare un esempio, una vaschetta di burro costa quasi 10 sterline, pari a quasi 12 euro.

