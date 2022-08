Asiago Dop, due volte sul podio al Great Taste Awards 2022

Asiago DOP Fresco Riserva, maturato per oltre 40 giorni e Asiago DOP Stravecchio di 24 mesi salgono sul podio del Great Taste Awards 2022, evento mondiale dedicate alle migliori produzioni Food & drink. L'edizione 2022 di una tra le più riconosciute ed ambite competizioni internazionali ha messo in gara 14.205 prodotti - di cui 117 formaggi a latte vaccino - da 110 paesi che sono stati giudicati con una rigorosa selezione alla cieca da un panel di oltre 500 esperti: critici gastronomici, chef, ristoratori, buyer, giornalisti e influencer.

Tra i soli otto prodotti italiani a latte vaccino premiati, Asiago DOP Stravecchio di 24 mesi ha conquistato il Great Taste due stelle, una valutazione che viene raggiunta da meno del 10% dei partecipanti agli Awards, con un giudizio molto lusinghiero.

Formaggio Asiago Dop

Prodotto 100% naturale, senza lisozima, naturalmente privo di lattosio, Asiago DOP Stravecchio nasce secondo un rigido disciplinare di produzione che prevede un'attenta selezione del latte lavorato, dopo la parziale scrematura, seguendo tecniche tradizionali. Un formaggio di alta qualità, che, nella tipologia Stagionato, rappresenta circa il 17% della produzione totale di Asiago DOP e si propone in tre diverse stagionature: Mezzano, Vecchio e Stravecchio.

Risultato positivo anche per Asiago DOP Fresco Riserva, introdotto nell'ultima modifica del disciplinare, nel 2020, premiato con il Great Taste una stella ed apprezzato per il suo sapore di latte delicato e fresco, con una «dolcezza cremosa di grande effetto». Un prodotto che, per le sue caratteristiche, si distingue per la sua stagionatura prolungata rispetto all'Asiago DOP Fresco e una produzione limitata, dal gusto unico, che, con la sua maturazione oltre i 40 giorni, arricchisce il sapore di latte con note rotonde e distintive.

