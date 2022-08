Deliveroo per crescere punta su Italia e Regno Unito

Nonostante la difficile condizione di mercato i ricavi di Deliveroo, azienda multinazionale specializzata nel delivery, sono cresciuti.

In particolare nel primo trimestre ci sono i ricavi sono cresciuti del 12% e gli ordini del 10%. Una crescita che è merito della posizione concorrenziale dell’impresa sul mercato in Italia e nel Regno Unito.

Ma ci sono anche delle note dolenti. L'azienda ha registrato una perdita per 147,3 milioni di sterline, pari al 54% in più rispetto allo scorso anno. La società sta anche pianificando di lasciare i Paesi Bassi a causa del predominio della concorrente Just Eat.

