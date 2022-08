È nato il Distretto del cibo del Prosciutto di Modena Dop

Nasce il Distretto del cibo del Prosciutto di Modena DOP. È questa la news comunicata dal Consorzio del Prosciutto di Modena, che raggruppa oggi 10 produttori. Come noto, i distretti del cibo in Emilia-Romagna rappresentano nuove strutture radicate nel territorio per promuoverne lo sviluppo, garantire la sicurezza alimentare, la coesione e l’inclusione sociale, ridurre l’impatto ambientale e lo spreco alimentare.

Tra gli obiettivi, anche quello di salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale, oltre a valorizzare le produzioni agroalimentari di qualità favorendo l’integrazione di filiera.

I Distretti, in base alla legge nazionale, sono realtà strettamente legate al territorio con un’identità storica omogenea frutto dell'integrazione fra attività agricole e attività locali, nonché della produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e locali.

«Da questo momento, anche il Prosciutto di Modena avrà il suo distretto del cibo - commenta con soddisfazione la presidente del Consorzio Giorgia Vitali che parla di questa misura come di un ulteriore riconoscimento delle nostre produzioni agroalimentari e della loro rappresentatività nel panorama nazionale - Un nuovo e fondamentale strumento che può essere di supporto alle aziende associate e all’intera filiera, considerando anche il delicato momento storico che stiamo attraversando».

© Riproduzione riservata