Addio a Jeff Martin, ambasciatore in Italia delle carni gallesi e inglesi di qualità

Dopo una breve malattia ci ha lasciato inaspettatamente Jeff Martin, da anni responsabile Italia degli Enti di promozione delle carni gallesi HCC Meat Promotion Wales e inglesi AHDB Agriculture and Horticulture Development Board.

Jeff Martin

Nato a Swansea nel sud del Galles nel 1954, Jeff era conosciuto e stimato da tutti i professionisti del mondo dell’alimentazione che hanno avuto modo di incontrarlo e di collaborare con lui. Estroverso e di grande personalità, Jeff non passava mai inosservato sia per la sua simpatia che per la profonda competenza che aveva nel suo mondo professionale. Jeff lascia la moglie Vania e migliaia di amici addolorati per la sua scomparsa.

Da tutta la redazione di Italia a Tavola, condoglianze alla famiglia e a chi gli voleva bene.

