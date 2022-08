Ingoia una scatoletta di tonno, salvato in extremis uno stambecco delle Dolomiti

L’uomo e l’inquinamento sono, come si sa, la più pericolosa minaccia per il nostro pianeta. L’ennesima dimostrazione è avvenuta con un intervento inusuale sulle Dolomiti per salvare la vita di un esemplare di stambecco, che aveva ingoiato una scatoletta arrugginita di tonno e rischiava di morire soffocato.



L'aiuto per l'animale ferito alla bocca è arrivato dal cielo con il trasporto, da parte dell'elicottero dei vigili del fuoco "Drago 139", di un veterinario e di una guardia provinciale nei pressi del Lago di Sorapis, a circa 2mila metri di quota sulle Dolomiti bellunesi.



L'allarme è stato lanciato da un guardia parco di Cortina D'Ampezzo (Bl) e dai Carabinieri forestali, che hanno scoperto lo stambecco ferito. Dopo aver anestetizzato l'animale, il veterinario è riuscito a togliere dalla bocca la lattina, abbandonata da qualche escursionista e ormai arrugginita, che impediva il movimento della lingua.



Passato l'effetto dell'anestetizzante lo stambecco si è rimesso in piedi e ha ripreso a saltare per le Dolomiti.

© Riproduzione riservata