La siccità colpisce anche le nocciole, raccolta a macchia di leopardo

Raccolta in corso delle nocciole in provincia di Alessandria, ma è difficile fare una considerazione univoca che accomuni le diverse zone di produzione. La situazione, infatti, si presenta a macchia di leopardo. Lo fa sapere la Cia sulla base delle segnalazioni di alcune aziende che confermano un raccolto scarso e non di ottima qualità; a pesare è stata la siccità, che si traduce in scarsa produzione di nocciole, spesso vuote all'interno. Altre, invece, riferiscono una produzione soddisfacente in linea con gli scorsi anni.



Sul fronte economico, fumata nera per la determinazione del prezzo: i produttori attendono la prossima convocazione nei giorni a seguire per la quotazione di mercato.

«Ci auguriamo che l'industria accolga la richiesta di parte agricola del riconoscimento di un prezzo adeguato ai costi che le aziende hanno dovuto sostenere per la produzione. - fa sapere la presidente provinciale Cia Alessandria Daniela Ferrando, produttrice di nocciole - Gasolio e concimi hanno subito aumenti vertiginosi, due fattori imprescindibili per la coltivazione, la cui remunerazione deve tenerne conto».

© Riproduzione riservata