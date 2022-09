Fermo pesca, le barche del centro Adriatico tornano in mare

Le barche da pesca del centro Adriatico da stasera possono tornare in mare. È quanto annuncia il sottosegretario al ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) Francesco Battistoni al termine in una serie incontri avuti con le marinerie di San Benedetto del Tronto e di Porto San Giorgio che chiedevano interventi immediati al Governo per mitigare gli effetti economici negativi congiunturali. «La riprese delle attività - aggiunge il sottosegretario - si inserisce in un quadro organico di interventi rivolti al settore ittico che in questo momento di forte difficoltà aveva bisogno di soluzioni programmatiche di rilancio».

«Grazie a un dialogo costante avuto con le marinerie e grazie all'intervento della direzione generale della Pesca del ministero - prosegue Battistoni - il risultato di oggi permetterà da un lato, la partenza anticipata dell'attività di pesca e dall'altro, consentirà ai pescatori sanbenedettesi di essere sul mercato con prodotto fresco già prima del weekend. Questo provvedimento autorizzativo fa parte di una serie di misure adottate nell'ultimo periodo, rivolte proprio in favore del settore ittico che, fra i comparti economici produttivi italiani, è stato fortemente penalizzato prima dalla pandemia e successivamente dalla guerra. Siamo orgogliosi di avere individuato celermente una soluzione di rilancio per un settore strategico del nostro Paese».

© Riproduzione riservata