Per l'Ocse la guerra in Ucraina è “una minaccia per la sicurezza alimentare globale”

Le ricadute della guerra russa in Ucraina «restano una minaccia per la sicurezza alimentare globale, in particolare se combinate con altri eventi meteorologici estremi causati dai cambiamenti climatici. La cooperazione internazionale è necessaria per mantenere i mercati agricoli aperti, affrontare i bisogni d'urgenza e rafforzare l'offerta». Lo si legge nelle Prospettive economiche intermedie dell'Ocse, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, presentate oggi a Parigi. «I governi - sottolinea l'Ocse - devono garantire che gli obiettivi della sicurezza energetica e della mitigazione dei cambiamenti climatici siano allineati».

