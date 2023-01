Come riportato prima dal quotidiano d'Oltremanica The Guardian e come poi confermato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu), il buco dell'ozono, che per anni è stato il pericolo numero uno per l'umanità, si sta finalmente chiudendo. Fonti riferiscono che lo strato dovrebbe essere completamente sparito nella maggior parte del mondo entro due decenni (nel 2040 in gran parte del mondo, nel 2066 in Antartide).

Il buco dell'ozono si sta chiudendo

