Volano i prodotti italiani all'estero: record per vino e pasta

Cara sì, ma comunque sempre amata. Soprattutto all’estero. Stiamo parlando della pasta, che insieme al vino, ha segnato un export da record. Con un aumento del 17% è, infatti, record storico per l'export agroalimentare italiano nel mondo, che ha raggiunto i 60 miliardi di euro nel 2022 trainato dai prodotti simbolo della Dieta Mediterranea come vino, pasta e ortofrutta fresca che salgono sul podio dei prodotti italiani più venduti all'estero. I dati emergono dalle proiezioni della Coldiretti sulla base dei dati Istat sul commercio estero relativi ai primi undici mesi del 2022, che evidenziano un balzo a doppia cifra per l'alimentare nonostante la guerra in Ucraina e le tensioni internazionali sugli scambi mondiali di beni e servizi.

Record di esportazioni per la pasta e il vino italiani



Il re dell'export tricolore si conferma il vino per quasi 8 miliardi, seguito da pasta e altri derivati dai cereali con un volume di vendite di oltre 7 miliardi e da frutta e verdura fresche con circa 5,5 miliardi, ma ad aumentare sono anche l'extravergine di oliva, oltre a formaggi e salumi. Il successo dei prodotti della Dieta Mediterranea conferma l'alto gradimento per la cucina nazionale, classificata come migliore dieta al mondo del 2023, ma è sotto attacco degli effetti del cambiamento climatico, dell'esplosione dei costi di produzione e delle scelte dell'Unione Europea che boccia il vino con etichette allarmistiche e promuove i grilli a tavola. A pesare sono i rincari energetici e i ritardi infrastrutturali che a valanga si trasferiscono dai campi alle tavole, le imitazioni sui mercati esteri e il rischio di un nuovo protezionismo alimentato da etichette ingannevoli come il nutriscore, un sistema di etichettatura fuorviante che finisce per escludere alimenti sani e naturali.

