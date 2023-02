Scomparso a 82 anni Vito Zucchi: era presidente dell'oleificio di famiglia

Ieri, all'età di 82 anni, si è spento Vito Zucchi, presidente di Oleificio Zucchi, circondato dall'affetto della famiglia e degli amici più stretti. Ne annunciano la scomparsa la moglie Ermiresa, e i figli Alessia e Giovanni, che negli ultimi anni avevano raccolto il testimone del padre alla guida dell'azienda.

Scomparso all'età di 82 anni Vito Zucchi

Vito Zucchi, classe 1941, è stato una figura riconosciuta e significativa non solo per il mondo industriale, ma in particolare per tutta la comunità della città di Cremona, di cui, con la riservatezza che lo ha contraddistinto, è sempre stato parte attiva e sostegno allo sviluppo economico, culturale e sociale.

© Riproduzione riservata