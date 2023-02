L'Ucraina diventa il 178esimo membro del Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo

L'Ucraina è diventata il 178esimo Paese membro del Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (Ifad). L'adesione del Paese è stata sostenuta dal Consiglio dei Governatori Ifad, la più alta autorità decisionale del Fondo. Essa viene discussa dal 2016 e il sostegno del Consiglio dei Governatori era tra gli ultimi passaggi essenziali del processo di ammissione.

L'Ucraina diventa il 178esimo Paese membro dell'Ifad

«Siamo lieti di accogliere l'Ucraina come nostro nuovo membro. La sua adesione è in linea con la missione dell'Ifad nell'assicurare che tutte le popolazioni rurali, in particolare i piccoli agricoltori, siano inclusi e rafforzati» ha dichiarato Alvaro Lario, presidente di Ifad.

