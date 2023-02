L'Ue adotta norme per contenere l'epidemia di influenza aviaria negli allevamenti

L'Ue ha adottato norme comuni - che entreranno in vigore il prossimo 12 marzo - per la vaccinazione per contenere l'epidemia di influenza aviaria in tutti gli allevamenti del Vecchio Continente. Lo scopo delle nuove regole, in linea con gli standard dell'Organizzazione internazionale per la salute degli animali, è di consentire i movimenti sicuri di animali e prodotti dagli stabilimenti e dalle zone in cui è avvenuta la vaccinazione. La scoperta di un focolaio, infatti, implica severe restrizioni ai movimenti di animali e prodotti.

Stella Kyriakides

«A fronte dell'epidemia più grave della storia recente, la lotta contro l'influenza aviaria è in cima alle nostre priorità - ha commentato la Commissaria competente, Stella Kyriakides. I focolai stanno causando enormi danni a al settore e ostacolano il commercio. Queste norme consentono l'armonizzazione dell'uso dei vaccini per prevenire o controllare la diffusione della malattia e stabilire le condizioni per la circolazione degli animali vaccinati e dei loro prodotti».

