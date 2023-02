Più benessere per gli animali: no alle gabbie per polli e galline da allevamento

Il benessere animale va tutelato, per questo bisogna evitare gabbie, mutilazioni e restrizioni alimentari. Sono le raccomandazioni dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per migliorare il benessere dei polli da carne e delle galline ovaiole. Gli orientamenti fanno parte di due pareri scientifici che passano in rassegna i sistemi di allevamento utilizzati nell'Unione Europea, e analizzano le condizioni degli animali in rapporto alla loro densità e allo spazio a loro disposizione, l'illuminazione, il controllo di polvere e rumore, la pulizia delle lettiere.

I dati raccolti dai due pareri contribuiranno alla revisione della legislazione Ue sul benessere degli animali da allevamento, con proposte della Commissione europea attese entro l'anno. L'Efsa ha già pubblicato un parere scientifico sul benessere dei suini e cinque pareri sul benessere degli animali durante il trasporto.

