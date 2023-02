Ritirato dal mercato pesto Esselunga: sospetta salmonella

Come riferito dal ministero della Salute sul sito web ufficiale, è stato ritirato dal mercato, per sospetta presenza di salmonella, un lotto di confezioni bio di pesto con basilico genovese Dop senz'aglio, commercializzato a marchio Esselunga. Il lotto interessato (prodotto l'1/2/2023, scadenza 22/2/2023, confezione da 140 grammi) è stato ritirato da tutti i punti vendita e non è più presente sugli scaffali. I consumatori, pertanto, sono pregati di non consumare il prodotto e di riportarlo presso il punto vendita. Il pesto è prodotto da Esselunga nel suo stabilimento di Limito di Pioltello (in provincia di Milano).

Ritirato un lotto di confezioni bio di pesto a marchio Esselunga

© Riproduzione riservata