Fao, i prezzi globali dei prodotti alimentari in calo per il decimo mese consecutivo

I prezzi globali dei prodotti alimentari diminuiscono a gennaio per il decimo mese consecutivo, registrando un calo dello 0,8% rispetto al mese precedente e del 17,9% sul picco raggiunto a marzo 2022.

È quanto riporta l'indice mensile della Fao, spiegando che a trainare la riduzione del mese scorso sono stati i listini di oli vegetali, latticini e zucchero. Entrando nel dettaglio del trend su dicembre dei diversi prodotti, la Fao evidenzia una stabilità dei prezzi dei cereali (+0,1%), superando del 4,8% il livello dell'anno precedente.

I prezzi internazionali del grano sono diminuiti del 2,5%, quelli del mais aumentati marginalmente, mentre per il riso segnano +6,2%. Sul fronte degli oli vegetali, i listini scendono del 2,9%; oli di palma e soia diminuiscono a causa della debole domanda di importazioni, come anche quelli di semi di girasole e di colza a causa delle ampie disponibilità di esportazione. Restano nella media i prodotti lattiero-caseari (-1,4%), mentre i formaggio sono leggermente aumentati trainati da una ripresa dei servizi di ristorazione e delle vendite al dettaglio in Europa dopo le vacanze di Capodanno. L'indice Fao dei prezzi della carne è in calo di appena lo 0,1% rispetto a dicembre, come anche quello dello zucchero sceso dell'1,1% rispetto a dicembre.

