Nutrifree e CAST Alimenti, insieme per i futuri professionisti della ristorazione

Nt Food, Gruppo Morato, sigla un accordo strategico con CAST Alimenti, una delle più importanti scuole di cucina in Italia. Con circa 6000 studenti iscritti ogni anno questo istituto forma i professionisti del mondo della ristorazione del futuro. La partnership garantirà all’azienda un ruolo primario all’interno della scuola, dove i prodotti della linea Nutrifree Professional saranno protagonisti di venti moduli didattici dedicati al “Free From”. Nutrifree pone così le basi per un percorso di sensibilizzazione del mondo dei professionisti della cucina sul tema del senza glutine, che sempre più è centrale anche nell’offerta della ristorazione, oggi infatti non esiste una pizzeria, panetteria o pasticceria che non abbia un’offerta dedicata a questo segmento di consumi.

Protagonista della didattica formativa all’interno di CAST Alimenti sarà il segmento “Mix e Farine” che rappresenta per Nutrifree una delle aree core su cui l’azienda investe in termini di R&D, di tecnologie produttive e di attività di marketing; per questo, oggi, è molto ampio e segmentato ed è composto da miscele specifiche per diverse preparazioni tra cui pane, pasta fresca, pizza, dolci, pasta frolla; farina multiuso, oltre a farine naturalmente prive di glutine – riso finissima e grano saraceno; per rispondere a tutti gli usi nelle cucine professionali e laboratori,

«Un’occasione unica per far conoscere i nostri prodotti ai professionisti della cucina del futuro e contribuire alla loro formazione sul tema del senza glutine, che sempre più si sta consolidando anche all’interno del mondo della ristorazione. Siamo orgogliosi di iniziare questo percorso di arricchimento reciproco che rafforza ancor di più la nostra volontà di puntare al mondo del FoodService sviluppando strumenti e prodotti dall’alto valore aggiunto» afferma Paolo Baronti, marketing manager Nutrifree.

Questa partnership costituisce, di fatto, un vero e proprio hub, dove lo scambio di conoscenze e competenze tra l’azienda, i docenti e gli studenti stessi, creerà un volano positivo di eccellenza nel mondo del Senza glutine. Nel percorso di arricchimento reciproco Nt Food, dall’alto della sua conoscenza del comparto, avrà il compito di educare e sensibilizzare studenti e corpo docente di CAST, e contestualmente capire meglio le esigenze di chi vive la professione in cucina tutti i giorni. La partnership vuole infatti porre le basi per costruire insieme un nuovo modo di approcciare le esigenze dei professionisti del domani nel campo del Free from. Un valido supporto per il marketing e la ricerca e sviluppo di Nt Food che da anni ormai si impegna nel progettare soluzioni per il foodservice che si caratterizzano per qualità, praticità e alta componente di servizio.

