Niente ricci di mare in tavola. Per tre anni sarà sospesa la pesca, anche sportiva, dei ricci di mare nello specchio d'acqua della Puglia con l'intento di tutelare questa risorsa. È quanto stabilisce una legge approvata a maggioranza, con 41 voti favorevoli e uno contrario, dal Consiglio regionale pugliese. Primo firmatario della proposta di legge è il consigliere regionale Paolo Pagliaro.

In Puglia stop alla pesca dei ricci di mare per 3 anni



Si impone, quindi, un fermo per consentire il recupero degli stock e la ricostituzione della risorsa nel mare territoriale, messa a rischio dal massiccio prelievo effettuato negli ultimi anni. La norma impone il divieto di prelievo, raccolta, detenzione, trasporto, sbarco e commercializzazione degli esemplari di riccio di mare e dei relativi prodotti derivati freschi. La commercializzazione del riccio di mare non è vietata per gli esemplari provenienti da mari territorialmente non appartenenti alla regione Puglia.

