Giornata del mare, Meloni: «Un asset fondamentale, farne vettore di sviluppo»

«L'Italia è una nazione, allo stesso tempo, continentale e marittima. È nata nel, per e con il mare: la geografia ha plasmato la nostra civiltà e ci ha reso piattaforme naturali per la diffusione della cultura, i commerci e la logistica. Purtroppo, però, l’Italia ha spesso dimenticato questa sua duplice identità, si è percepita come una "Patria senza mare" e non è stata pienamente consapevole di quanto il mare possa essere una risorsa geostrategica, ambientale, culturale ed economica. Rimettere al centro questo asset e farne un vettore di sviluppo e di ricchezza, da ogni punto di vista, è una priorità del Governo. Un impegno che ribadiamo anche in occasione della"‘Giornata nazionale del mare"». Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni

«La facciata di Palazzo Chigi - aggiunge - sarà illuminata di azzurro ed è ricco il programma di iniziative che i diversi ministeri hanno previsto sul territorio nazionale per coinvolgere Istituzioni, cittadini, scuole e studenti e sottolineare il legame indissolubile tra l’Italia e il mare. Da una maggiore consapevolezza e conoscenza di ciò che siamo e delle potenzialità che abbiamo può scaturire anche un rinnovato protagonismo nel presente e nel futuro», conclude Meloni.

