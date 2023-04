Aviaria, cala il numero di casi di influenza negli animali

Dopo diverse settimane di preoccupazione, finalmente il numero di casi di influenza aviaria negli animali è cominciato a calare. Lo riporta la World Organisation for Animal Health, secondo cui nelle tre settimane comprese tra il 10 e il 30 marzo nel mondo si sono stati verificati 26 nuovi focolai di influenza aviaria nel pollame e 148 in altri uccelli - nelle tre settimane precedenti erano 44 e 160. Si è ridotto, invece, di quasi due terzi il numero di animali morti o abbattuti, passati da 2,2 milioni a 610mila.

Cala il numero dei casi di influenza aviaria negli animali

«Sulla base dell'andamento stagionale dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, si prevede che il numero di focolai negli animali abbia superato il picco e diminuisca», si legge nel documento che ricorda come nonostante il leggero calo rispetto al precedente rapporto, «l'attuale stagione epidemica continua». Fra i maggiori timori, i casi di infezione nei mammiferi (in particolare in Belgio e nel Regno Unito) poiché questi aumenterebbero «il potenziale rischio che i virus dell'influenza aviaria si trasmettano all'uomo e in altri animali».

