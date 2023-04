Funghi allucinogeni, in Oregon c’è la guida per viaggi psichedelici

Viaggi “alternativi? Di più psichedelici. In Oregon arrivano le guide per i viaggi psichedelici. Lo stato americano ha, infatti, emesso le prime licenze per i "facilitatori psichedelici", persone addestrate ad accompagnare le persone che vogliono provare i funghi allucinogeni. L'Oregon ha legalizzato la sostanza nel 2020, quando gli elettori hanno approvato l'uso regolamentato della psilocibina.

Entro la fine dell'anno si dovrebbe poter fare uso di questo allucinogeno, che gli studi indicano avere proprietà terapeutiche di valore. «Vi ringraziamo per la vostra dedizione alla sicurezza e all'accesso dei clienti mentre ci avviciniamo all'apertura dei centri di servizio», ha detto Angie Allbee, responsabile degli Oregon Psilocybin Services, a tre persone che hanno ricevuto le prime licenze come “guide” dello stato.

In Oregon arrivano le guide chi vuole provare un viaggio con funghi allucinogeni



Fino ad oggi tuttavia nessun centro di assistenza, dove i clienti accederebbero alla psilocibina in ambienti controllati e rilassanti con musica e mascherine per gli occhi, è stato autorizzato. E neppure alcun laboratorio in cui i prodotti devono essere testati per la loro potenza. L'Autorità sanitaria dello Stato ha spiegato che la psilocibina può presentarsi sotto forma di funghi secchi interi, funghi omogeneizzati macinati, estratti e prodotti commestibili.

