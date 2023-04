Olio: al Vinitaly-Sol premiate 217 etichette con Le Tre Foglie del Gambero Rosso

Sono 840 le etichette di extravergine valutate e descritte dalla Guida oli d'Italia 2023 del Gambero Rosso presentata a Vinitaly-Sol, alla Fiera di Verona.

Le Tre Foglie (simbolo attribuito alle aziende che hanno raggiunto il massimo punteggio compreso tra 90 e 100) sono andate a 217 etichette. La classifica regionale per il maggior numero di Tre Foglie vede in testa la Puglia (40), seguita, al secondo posto dalla Toscana (37) e al terzo dalla Sicilia (26).

La pubblicazione, presentata oggi a Verona a Vinitaly- Sol Agrifood, descrive con scheda, 465 aziende produttrici mentre le realtà che presentano ospitalità o ristorazione sono 236. Il premio per l' Azienda dell'Anno è andato ad Accademia Olearia Alghero (Sassari) mentre il riconoscimento per Frantoio Dell'Anno è stato conferito a Ciccolella Molfetta (Bari). Il premio per Olivicoltore dell'anno è assegnato a Intini Alberobello (Bari), la Novità dell'Anno va a Miceli & Sensat Monreale (Palermo) Ad aggiudicarsi il premio per il Migliore Blend è Fattoria Ambrosio Riserva Salento (Salerno). Il premio per il Miglio Olio Dop va a Colli Etruschi Evo Dop Tuscia Monocultivar Caninese Blera (Viterbo), quello per il Miglior Olio Igp a Francesco Di Mino Contrada Scintilia Igp Sicilia Monocultivar Biancolilla Bio Favara (Agrigento). Il volume enogastronomico segnala (come per Vini d'Italia del Gambero Rosso) le aziende che hanno ottenuto le Tre Foglie su una loro etichetta per almeno dieci anni.

