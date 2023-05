"A tu per tu con ...", Unilever e Fic insieme per 12 webinar con gli chef stellati

Al via il calendario di webinar FOODART – Il Menu` del Futuro dal titolo “A tu per tu con …”. 12 appuntamenti live e on demand della durata di 30 minuti, pensati da Unilever Food Solutions e da Federazione Italiana Cuochi, che hanno come protagonisti importanti chef stellati partner del progetto FOODART.

Chicco e Bobo Cerea, Tommaso Foglia, Roberta Merolli, Diego Rossi, Giovanni Solofra, e Pierluca Ardito sono chiamati a raccontare la loro idea di Menu del Futuro, attraverso l’interpretazione delle due tendenze “Tradizione Moderna” e “Cucina Sostenibile”, emerse dal Future Menu Trend Report di Unilever Food Solutions ed evidenziate come determinanti nella cucina italiana e all’interno di FOODART, il progetto di formazione e aggiornamento, alla sua quarta edizione, che esplora i bisogni e le sfide future dello chef e fornisce soluzioni e strumenti per affrontarle con successo.

In 30 minuti gli chef raccontano con le loro ricette e in un'intervista inedita con il giornalista enogastronomico Giuseppe Gaspari, tecniche e segreti della “Tradizione Moderna” e della “Cucina Sostenibile”. In conclusione Giuseppe Buscicchio, Executive Chef Unilever Food Solutions, da oltre 25 anni membro della Federazione Italiana Cuochi, affiancato dal giornalista, scrittore e sommelier Antonio Iacona, risponde alle domande dei partecipanti al webinar.

Si inizia il 12 maggio alle 15.00 con la Pastry Chef Roberta Merolli del Ristorante 2 Stelle Michelin “Tre Olivi” di Paestum. “Già al fianco dello Chef Heinz Beck per molti anni, si stabilisce poi in Cilento dove nei dolci dei Tre Olivi esalta appieno le materie prime della tradizione mediterranea”.

Per iscriversi: https://www.unileverfoodsolutions.it/ispirazione-per-gli-chef/food-art/calendario_webinar_atupertucon/webinar_merolli.html

Il 30 maggio sarà la volta di Chicco e Bobo Cerea, Chef del ristorante 3 Stelle Michelin “Da Vittorio” a Brusaporto in provincia di Bergamo. “Un successo continuo da oltre 55 anni, durante i quali la famiglia Cerea ha saputo combinare magistralmente la tradizione culinaria lombarda con l’innovazione e con un’attenzione straordinaria all’esecuzione del piatto”.

Per iscriversi: https://www.unileverfoodsolutions.it/ispirazione-per-gli-chef/food-art/calendario_webinar_atupertucon/webinar_cerea.html

Seguiranno altri webinar a giugno e poi di nuovo a partire da settembre, dopo la pausa estiva. https://www.unileverfoodsolutions.it/ispirazione-per-gli-chef/food-art/calendario_webinar_atupertucon.html

Il progetto FOODART – Il Menu` del Futuro si sviluppa attraverso il calendario di webinar “A tu per tu con …”, con il libro FOODART – Il Menu` del Futuro, scaricabile dal sito www.unileverfoodsolutions.it e attraverso “A casa di ...”, il format live in diretta dalle cucine degli chef stellati.

Le tendenze del Menu del Futuro: Tradizione Moderna e Cucina Sostenibile

Il cliente di oggi e` evoluto e predisposto alla sperimentazione, desidera mangiare bene, è curioso e si appassiona al racconto di come e` stato ideato un piatto, cosa c’e` dietro la preparazione di una ricetta e a quale tradizione appartiene. Partendo dalla cultura gastronomica lo chef ha il compito di reinterpretarla e proporla in chiave nuova.

“Tradizione Moderna” è il racconto della memoria del gusto in una costante evoluzione di profumi, sapori, consistenze e forme, di ingredienti e tecniche, che fondendosi tra loro si trasformano in nuove combinazioni sensoriali; e` rispettosa (re)invenzione.

Inoltre lo chef e` sempre più spesso chiamato a svolgere il ruolo di garante di una “Cucina Sostenibile”, caratterizzata da comportamenti consapevoli e responsabili che aiutano a comprendere quali sono le conseguenze che possono originarsi dalle scelte prese, la loro ricaduta economica e il loro impatto ambientale e sociale. Ideare una ricetta e realizzare un piatto senza sprecare nulla, utilizzando ad esempio parti animali e vegetali una volta considerate scarti, richiede una nuova visione di cucina, capace di tenere saldamente ancorato il legame con il territorio e le tradizioni nel pieno rispetto dei sapori.



Il calendario dei webinar “A tu per tu con …” in diretta streaming e on demand

https://www.unileverfoodsolutions.it/ispirazione-per-gli-chef/food-art/calendario_webinar_atupertucon.html

Gli appuntamenti di maggio e giugno

12 maggio con Roberta Merolli, Pastry Chef del ristorante 2 Stelle Michelin “Tre Olivi” di Paestum (SA).

30 maggio con Chicco e Bobo Cerea, Chef del ristorante 3 Stelle Michelin “Da Vittorio” a Brusaporto (BG).

6 giugno con Diego Rossi della trattoria “Trippa” di Milano.

13 giugno con Pierluca Ardito, Chef e Team Coach della Nazionale Italiana Cuochi.

27 giugno con Giovanni Solofra, Chef del ristorante 2 Stelle Michelin “Tre Olivi” di Paestum (SA).

Gli appuntamenti da settembre a novembre

12 settembre con Tommaso Foglia, Pastry Chef, già 1 Stella Michelin, giudice di Bake off Italia e Cake Star – Pasticcerie in sfida.

19 settembre con Chicco e Bobo Cerea.

26 settembre con Roberta Merolli.

3 ottobre con Pierluca Ardito.

12 ottobre con Diego Rossi.

7 novembre con Tommaso Foglia.

28 novembre con Giovanni Solofra.

© Riproduzione riservata