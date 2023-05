Sos Emilia Romagna, incontro tra Giansanti e il ministro Lollobrigida

L’ondata di maltempo che sta colpendo ripetutamente l’Emilia Romagna richiede interventi straordinari. L’allerta rossa prevista in alcuni territori della regione preoccupa ulteriormente non solo le imprese agricole, ma l’intera popolazione. Il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, ha portato questo pomeriggio all’attenzione del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, la situazione dell’Emilia Romagna, ripetutamente colpita dal maltempo in queste settimane. Dal territorio si segnalano tracimazioni dei corsi d’acqua e diverse rotte arginali nelle province di Bologna e Ravenna, esondazioni nel Ferrarese, centinaia di frane e smottamenti, con decine di strade interrotte da Bologna fino alla Romagna Faentina, Forlì, Cesena. Un bollettino di guerra per l’agricoltura, con intere coltivazioni andate perdute, in particolare per la filiera ortofrutticola.

Il ministro Francesco Lollobrigida

«È evidente - ha affermato Giansanti - che non si tratta di una questione che riguarda esclusivamente l’Emilia Romagna, ma ci pone di fronte alla necessità di attuare interventi urgenti per ristorare i danni e per evitare che i cambiamenti climatici in atto compromettano ulteriormente la produttività delle aziende agricole e l’economia di interi territori». Nell’incontro al Masaf, il presidente di Confagricoltura e il ministro hanno quindi allargato l’attenzione ad alcuni dossier di attualità per il settore primario italiano: dall’ortofrutta alla questione grano duro, dalla riforma della Pac al decreto attuativo del Fondo sovranità alimentare. «L’agricoltura italiana - ha detto Giansanti - in questo particolare momento storico di incertezza economica e geopolitica, alla luce anche degli eventi climatici che si susseguono con sempre maggiore frequenza, ha bisogno di grande attenzione da parte della politica. Ringraziamo pertanto il ministro Lollobrigida per l’interesse verso i temi che riguardano il comparto e il suo futuro».

