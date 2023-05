Agricoltura, Martina: «I prezzi dovranno includere l'impatto del climate change»

«Dobbiamo guardare bene l’impatto sulle produzioni dei cambiamenti climatici: su tante produzioni è inedito e fatemelo dire in queste ore drammatiche per l’Emilia Romagna questo deve essere considerato sempre di più nella definizione degli scenari di prezzo. Ecco perché servono una azione e una riflessione urgentissime». A dirlo il vicedirettore generale della Fao, Maurizio Martina, intervenuto in videocollegamento alla presentazione, in Sda Bocconi, del primo libro “Agricoltura tra sostenibilità e innovazione”, frutto della collaborazione tra Crédit Agricole Italia e l’Invernizzi Agri Lab di Sda Bocconi School of management.

Il vicedirettore generale della Fao, Maurizio Martina

