Mattarella: «L'agricoltura è alla frontiera della sfida ai cambiamenti climatici»

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita a Cesena in occasione della fiera Macfrut, ha parlato così degli obiettivi dell'agricoltura del nostro paese in ottica futura (con un occhio di riguardo alla sostenibilità): «Ci sono prodotti di eccezionale qualità come dimostra il livello delle nostre esportazioni. L'Italia ha sempre dimostrato di saper essere protagonista nel'apertura dei mercati: il contenuto di questo settore è di primaria importanza. L'agricoltura si colloca in un tema cruciale, come il cambio climatico e la sicurezza alimentare, la sostenibilità. Il legame tra agricoltura, economia, imprese e cultura è indissolubile. Sono aspetti non separaiti, da tenere sempre insieme, come fa questa Regione e come fa l'Italia».

