L'Europa non tutela l'Emmentaler: è un marchio collettivo

Niente da fare. Il termine Emmentaler non può essere tutelato come marchio dell'Unione Europea per dei formaggi. Lo ha stabilito la Corte Ue. Il motivo? È un marchio collettivo. La Emmentaler Switzerland aveva ottenuto, presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, la registrazione internazionale della denominazione “emmentaler”, notificata quindi all'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale che ha però respinto la richiesta di registrazione. Da qui il ricorso della società, respinto ora dal Tribunale secondo cui «non gode di una tutela in quanto marchio collettivo».

Corte Ue, il nome emmentaler non può essere marchio tutelato

