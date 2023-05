Lollobrigida: «Per il prossimo G7 un nuovo modello di sicurezza alimentare»

Si baserà non solo sulla quantità, ma anche sulla qualità il nuovo modello di sicurezza alimentare che l'Italia proporrà al prossimo G7, l'incontro in cui si riuniscono i sette paesi più economicamente avanzati dal pianeta. Lo ha annunciato Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste al Festival dell'Economia di Trento

Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste

«L'Italia propone e proporrà come elemento cardine del prossimo G7 una cooperazione con modalità diverse sulla sicurezza alimentare, in termini non solo quantitativi ma anche qualitativi. Lo faremo - ha dichiarato - anche dal 24 al 26 luglio a Roma nel corso di un incontro sulla sicurezza alimentare. Non cerchiamo soluzioni che distorcano questo modello».

Lollobrigida ha poi continuato affermando che «ridurre la produttività all'interno dell'Europa con norme che prevedono per esempio l'abbattimento dell'uso dei fitofarmaci in maniera eccessiva non risolve il problema, perchè noi siamo cittadini che consumano».

