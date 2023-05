Maltempo, 19 bombe d'acqua in un giorno: campi allagati e colture distrutte

Ben 19 tempeste di acqua, vento, pioggia e grandine si sono abbattute in Italia in un solo giorno da nord a sud con vittime, campi allagati, colture distrutte, vigneti colpiti e alberi abbattuti. Lo riporta un'analisi della Coldiretti su dati Eswd (European sever weather database) in riferimento all’ondata di maltempo che ha investito diverse regioni della penisola dove è allerta meteo rossa e arancione per rischio idraulico su diverse zone dell'Emilia Romagna mentre la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla su Basilicata, Calabria, Abruzzo e Toscana per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali.

19 bombe d'acqua in Italia in un giorno

Per affrontare i danni dei cambiamenti climatici servono interventi strutturali e strumenti di gestione del rischio sempre più avanzati, efficaci e con meno burocrazia. «In tale ottica un intervento strategico è la realizzazione di infrastrutture a partire dai bacini di accumulo a impatto zero proposti dalla Coldiretti in grado anche di assorbire almeno in parte l’eccesso di acqua che cade in moda renderla poi disponibile quando invece si affrontano i periodi di siccità prolungata» ha affermato il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, nel chiedere però «di accelerare sull’approvazione della legge sul consumo di suolo, ancora ferma in Parlamento da quasi un decennio, che potrebbe dotare l’Italia di uno strumento all’avanguardia per la protezione del suo territorio».

